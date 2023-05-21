البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة

وأشار البنك المركزي، إلى أنّ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة 17 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23 مليار جنيه لأجل 273 يوما، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعها الثالث الخميس الماضي، بعد رفعها بواقع 200 نقطة في مارس الماضي.