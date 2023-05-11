أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية قبل اجتماع البنك المركزي.. العائد شهري

تظل شهادات الادخار هي الوعائي الادخار الأكثر انتشارًا في بنوك القطاع المصرفي المصري، حيث شهد القطاع المصرفي الفترة الأخيرة طرح مجموعة من الشهادات ذات العائد المرتفع، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في اجتماعه الأخير.

وترصد الوطن، من خلال هذه السطور، أعلى 5 شهادات ادخار ثلاثية ثابتة بعائد شهري قبل اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده في 18 مايو 2023.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة الخير من البنك الزراعي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادة القمة من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 19% ثابت.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.