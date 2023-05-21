ظهرت الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية

ظهرت اليوم الأحد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية، وذلك بكل المدارس الابتدائية وفقا لتوجيهات الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بإعلان النتيجة اليوم بعدما جرى الانتهاء من عمليات التصحيح التي تم العمل عليها بعدما أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية الأربعاء قبل الماضي، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني بالإسكندرية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تحديد موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني في مدارس الإسكندرية اليوم الأحد 21 مايو، وذلك بعدما أنهت كل مدرسة عمليات التصحيح والمراجعة من قبل التوجيهات والتي تبعها إعلان النتيجة مباشرة.

الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي أعلنت في كافة المدارس بالإسكندرية اليوم وعلى أولياء الأمور التواصل مع المدرسة للحصول على النتيجة عبر أرقام الجلوس.

تعليمات تصحيح نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

شدَّد عربي أبو زيد، أن يتم مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة الطلاب، مؤكداً دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.