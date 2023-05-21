خطة جنوب سيناء لتأمين قمة البنوك الأفريقية طبيا.. طوارئ و50 سيارة إسعاف

أجرى الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، زيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لمؤتمر البنوك الأفريقية، موضحا أنه جرى وقف الإجازات في القطاع الطبي بالكامل.

وقال «عريضة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة لمتابعة المؤتمر، مع توفير أطقم طبية على أعلى مستوى لتأمين قمة البنوك الأفريقية.

اجتماع الفرق الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، أنه عقد اجتماعا مع الفرق الطبية المكلفة بالتأمين الطبي لمؤتمر البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شرم الشيخ وندب فرق طبية متخصصة لتأمين الاجتماعات.

وشدد «عريضة»، على ضرورة متابعة نقاط ارتكاز الإسعاف أمام مقرات الوفود المشاركة، مع توفير أطباء داخل قاعة المؤتمرات.

50 سيارة إسعاف لتأمين المؤتمر

وقال «عريضة»، إن هيئة الإسعاف المصرية وفرت 50 سيارة لتأمين قمة البنوك الإفريقية، إضافة إلى توفير إسعاف طائر للتدخل حال حدوث طوارئ.

يذكر أن مؤتمر البنوك المركزية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقد بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ في الفترة 24 إلى 28 مايو 2023 بحضور 4000 مشارك، منهم بعض رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الوزراء، ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية ووزراء المالية، وكبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، إضافة الي الوزراء وكبار المسؤولين والهيئات السيادية والاقتصادية والاستثمارية ورجال البنوك من مصر.