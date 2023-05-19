«البحر الأحمر للطيران» تسير اُولى رحلاتها بين شرم الشيخ وكازاخستان

أعلن الطيار خالد حسين، المستشار المالي والاقتصادي لشركة البحر الأحمر للطيران، تسيير الشركة اُولى رحلاتها الجوية الدولية بين مطارات شرم الشيخ والأستانا وألماتا بدولة كازاخستان لأول مرة، في ظل الزيادة التي تشهدها أعداد السائحين الوافدين من كازاخستان إلى المقصد السياحي المصري، للاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

تنشيط الحركة الجوية الدولية السياحية

وأوضح «حسين» أن ذلك يأتي في إطار حرص مسؤولي «البحر الأحمر للطيران» على زيادة تنشيط الحركة الجوية الدولية السياحية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية، بالإضافة إلى فتح نقاط جوية دولية مختلفة جديدة خلال الفترات القليلة المقبلة.

وأضاف المستشار المالي والاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن شركة البحر الأحمر للطيران، تعتبر ثاني شركات الطيران المصرية التي تُسير رحلاتها الجوية الدولية بين مطاري شرم الشيخ والأساتانا الدوليين، في ظل السمعة الطيبة التي تحظى بها في السوق السياحي الدولي، والتجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتميز بها الشركة منذ تأسيسها آواخر العام الماضي؛ إذ استطاعت الدخول بقوة في سوق النقل الجوي السياحي الدولي، وتسيير رحلات جوية دولية إلى مختلف النقاط الدولية الأُوروبية والأسيوية خلال فترة قصيرة للغاية، مما كان له مرود إيجابي عن منظومة الطيران المدني المصري بشكل عام، وشركات الطيران الخاصة المصرية بشكل خاص، حيث سيساهم بشكل كبير في زيادة إقبال الأسواق السياحية الدولية على شركات الطيران الخاصة المصرية.

زيادة إقبال الأسواق السياحية الدولية على شركات الطيران الخاصة المصرية

وأشار الطيار خالد حسين، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رحلات الشركة زيادة هائلة في أعداد الرحلات الجوية الدولية السياحية؛ إذ من المتوقع زيادة أسطول الشركة، بعد قرب انضمام طائرة جديدة من طراز بوينج 737/800، لتصبح ثاني طائرة تمتكلها الشركة من الطراز ذاته، في ظل الحركة السياحية الجوية الدولية التي تشهدها الشركة مؤخرًا، بعد إبرام العديد من الإتفاقيات مع كبريات شركات السياحة الأجنبية ووكلاء السياحة من مختلف الجنسيات، وحرص العديد من تلك الشركات على التعاقد معنا، لنقل الوفود السياحية مختلفة الجنسيات إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد «حسين» حرص الشركة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية كافة، التي أقرتها منظمات الطيران المدني الدولية المختلفة، وهو ما ظهر جليًا خلال الآونة الأخيرة، ومشاركة الشركة في منتدى السوق السياحية الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وحرص العديد من الوكلاء على إبرام تعاقدات مع مسؤولي الشركة، لما تحظى بها من خطط وإستراتيجيات تسمح لها بنقل الأفواج السياحية مختلفة الجنسيات من وإلى المطارات المصرية السياحية.

خالد حسين: تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات إلى المدن والمنتجعات

ووجه خالد حسين، الشكر والتقدير إلى الفريق طيار محمد عباس وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، على المجهودات الكبير والضخمة المبذولة لتدعيم قطاع الطيران المدني، خلال الأونة الأخيرة، ولزيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات إلى المدن والمنتجعات السياحية.

كما وجه الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام بتقديم التسهيلات والتيسيرات كافة لشركات الطيران، وتدعيم الحركة السياحية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الأونة الأخيرة، بما يعود بالنفع الاقتصادي على موارد الدولة المصرية.