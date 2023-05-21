«السياحة»: لم تخرج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة

أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أن ما يُتداول على منصّات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية إلى إسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات هناك عارٍ تماما من الصحة، فلم تخرج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة.

وطالب رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية اليوم، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصَّات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار

وأوضح عثمان أنّه في حال الرغبة للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة فإنه يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار 19654.