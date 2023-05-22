طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة يؤدون امتحان الهندسة اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ يؤدي الطلاب في محافظة الجيزة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة الامتحان في مادة الهندسة والتربية الفنية.

امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأكدت المديريات التعليمية، علي عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلك حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أنّه لن يسمح بأي تجاوزت من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة.

وأضافت المديريات التعليمية، علي انعقاد غرفة العمليات بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وانضباطها وإزالة أي عوائق بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحان.

توزيع درجات امتحان الهندسة

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي، توزيع درجات امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2023، مكون من خمسة أسئلة الأول، منها اختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقاليه كل منها من ست درجات.

وأشار المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي، إلى أن تكون النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة والنهاية الصغرى لمادة 30 درجة.