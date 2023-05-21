ماكرون يبدأ زيارة إلى منغوليا.. «الأولى لرئيس فرنسي»

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى منغوليا في زيارة دولة قصيرة هي الأولى لرئيس فرنسي إلى هذا البلد الواقع بين الصين وروسيا، بعد مشاركته منذ الجمعة في قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

«ماكرون» يصل إلى العاصمة المنغولية أولان باتور

ووصل ماكرون في «أولان باتور» عاصمة منغوليا، في زيارة رمزية لكنها تاريخية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما يتعلق بالتحول البيئي والزراعة والغذاء الزراعي والأمن المدني، استجابة لرغبة منغوليا في تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها على جيرانها روسيا والصين، حسبما أكد الإليزيه.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، أنّ ماكرون سيجري مباحثات بعد قليل في أولان باتور مع الرئيس المنجولي أوخنا خورلسوخ، ثم يلتقيه مجددا على العشاء، كما سيلتقي برئيس الوزراء المنجولي لوفسان تامسراي اويون إردين.

وتتناول المباحثات قضايا الطاقة، فعلى المستوى الثنائي، تعتقد باريس أنّ هناك «إمكانيات كبيرة جدا للتعاون»، لأن منجوليا تعتمد بنسبة 90% على الفحم لتوليد الكهرباء، ومع ذلك فهي أيضا واحدة من البلدان ذات أعلى إمكانات الطاقة المتجددة في آسيا، ما يسمح بفرص كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أنّ منجوليا هي أيضا جزء من استراتيجية تنويع الإمدادات الأوروبية من أجل ضمان سيادتنا في مجال الطاقة.

وستكون هذه الزيارة فرصة لبحث التعاون الثقافي، حيث سيزور ماكرون متحف جنكيز خان الذي يحمل اسم الفاتح المغولي في القرن الـ 13.

وستعير المؤسسة جزءا من مجموعتها لمتحف التاريخ في نانت غرب فرنسا، من أجل معرض مقرر إقامته في أكتوبر المقبل.