رئيس منغوليا يشكر السيسي على نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ COP27

وجه رئيس منغوليا خوريلسوخ أوخنا، الشكر لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي على الانعقاد الناجح للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، مشيرًا إلى أنَّ أفريقيا أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

التزام البلدان بتحقيق التنمية المستدامة «ضرورة»

وأضاف رئيس منغوليا، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، إنَّ العالم يواجه تحديات كبيرة مثل أزمة الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار، ومن الضروري أن تبقى البلدان ملتزمة بتحقيق هدف التنمية المستدامة وتكثيف إجراءاتها، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية دون أن نفقد الزخم.

وتابع: «هناك ارتباط وثيق بين التربة والغذاء وحقوق الإنسان، لأن التربة السليمة توفر الغذاء الصحيح، ومن ثم توفر الطعام من أجل أن يتمتع الناس بالصحة، لذلك فإن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية التربة والغذاء والبشرية».

30% من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ولفت إلى أنَّ دراسة الأمم المتحدة لعام 2021 تشير إلى أن 2.3 مليار نسمة أو 30% من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، ونحو 828 مليون شخص يتأثرون بالجوع، ولذلك على كل بلد أن يعرج بشكل شامل على ركائز إمدادات الغذاء وتغير المناخ كجزء من هدف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنَّ بلاده تنفذ بنجاح مبادرات أمن الغذاء والواردات الغذائية وكذلك الصحة للمنغوليين ومشروع المليار شجرة، وهي حركة وطنية ستوفر فرصًا لزيادة الغطاء النباتي والإسهام في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في المناخ.

وشدد على أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة دعم هذه الحركة أثناء زيارة منغوليا، معربًا عن تقديره العميق لشركاء التنمية والمنظمات التنمية التي تتعاون في مشروع المليار شجرة ببلاده، كما أصبحت بلاده أول بلد في آسيا يتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار شراكة الغابات.

وأردف رئيس منغوليا أنَّ بلاده وضعت غايات طموحة لتقليل الانبعاثات بنحو 27.2% وهذا مؤشر مرتفع جدا، لافتًا إلى أن المصادر الأساسية لانبعاثات الغازات الدفيئة هي الطاقة والزراعة والصناعة.