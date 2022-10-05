سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب 6 أكتوبر

أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قبل ساعات من الذكرى التاسعة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.

تهنئة للرئيس والشعب المصري

وأعرب سلطان عمان في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري بمزيد من التطور والنماء.

احتفالات الدولة المصرية

وتحتفل الدولة المصرية غدا، بذكرى السادس من أكتوبر، بعروض واحتفالات موسعة في مختلف الأماكن، كما أقيمت أمس الثلاثاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تحمل رقم 36، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلقاء كلمة فيها يحث المصريين على العمل والتفاني فيه، لأنه طريق بناء الدولة، وذكرهم بالأمجاد التي تحققت في عام 1973.