رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب 6 أكتوبر

كتب:

عمرو حسني
06:17 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
حاكم عمان

حاكم عمان

أرسل سلطان عمان هيثم بن طارق، تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قبل ساعات من الذكرى التاسعة والأربعين لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.

تهنئة للرئيس والشعب المصري

وأعرب سلطان عمان في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري بمزيد من التطور والنماء.

احتفالات الدولة المصرية

وتحتفل الدولة المصرية غدا، بذكرى السادس من أكتوبر، بعروض واحتفالات موسعة في مختلف الأماكن، كما أقيمت أمس الثلاثاء، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تحمل رقم 36، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إلقاء كلمة فيها يحث المصريين على العمل والتفاني فيه، لأنه طريق بناء الدولة، وذكرهم بالأمجاد التي تحققت في عام 1973.

اقرأ المزيد:

لطفي لبيب: كنت أحد أفراد الجيش الثالث في حرب أكتوبر.. وهنحتفل للأبد

زوجة شهيد بـ حرب أكتوبر: تكريم الرئيس فرحنا وكنت في قمة السعادة والفخر

رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: حرب أكتوبر جاءت لتغيير الواقع وعدم الاستسلام له

«عمال مصر»: حرب أكتوبر ضربت مثالا للوطنية والفداء بالدم وليس القول
بقلم عمرو حسني