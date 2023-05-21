أوقاف الدقهلية: تجهيز المساجد طوال الصيف لتعليم الأطفال أصول الدين وحفظ القرآن

أكد صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية افتتاح المديرية اليوم الأحد البرنامج الصيفي الثقافي للأطفال داخل المساجد التابعة للمديرية، وخصص وقت لترديد أسماء الله الحسني وشرح مفاهيمها للأطفال ضمن البرنامج الصيفي، حرصا من الوزارة على تثقيف الأطفال بشكل صحيح على أصول الدين الإسلامي.

ترديد أسماء الله الحسني بالمساجد

وأشار«نظير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المديرية جهزت المساجد لاستقبال الأطفال طوال فترة الصيف من أجل تعليمهم أصول الدين الإسلامي، وتحفيظ القرآن الكريم، مع ترديد أسماء الله الحسني كنمط جديد عقب الانتهاء من التحفيظ:«المديرية جهزت بالاتفاق مع الوزارة مساجد كثيرة من أجل عمل البرنامج الصيفي الثقافي، لأجل الأطفال ومساعدتهم على حفظ القرآن الكريم، و فهم أسماء الله الحسني».

وأوضح أن المديرية أكدت على إمام كل مسجد بالإعلان والتنوية بعد صلاة الجمعة الماضية عن بدء عقد البرنامج الصيفي:«حرصنا بالتنبيه على الأئمة بضرورة التنوية عن بداية البرنامج بعد الصلاة، لتذكير الأهالي لو في أي شخص حابب يشارك طفله بالبرنامج».

طريقة التسجيل للبرنامج الصيفي

وأضاف أنه تم التنوية على من يرغب من الأهالي بضم طفله للبرنامج ضرورة التسجيل على موقع الوزارة من خلال رابط التسجيل للبرنامج الصيفي الثقافي، الذي من المقرر عمله 3 مرات كل أسبوع: «البرنامج يتم عقده يوم الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، يبدأ بالقرآن الكريم، ثم يأتي دور المعلم في ترديد أسماء الله الحسني، وتعليم مفهوم كل اسم للأطفال».

الهدف من ترديد أسماء الله الحسني

واستكمل أن الهدف البرنامج الصيفي وتعليم الأطفال أسماء الله الحسني هو تثقيفهم وتعليمهم مفهومها:«هدفنا أننا نخرج جيل واعي ومدرك لمفهوم الدين الإسلامي الصحيح، خاصة أسماء الله الحسني، لأن كل اسم له مفهوم و دلالة، وتكرارهم لأسماء الله الحسني يساعدهم علي حفظها، و تذكر معانيها بشكل مستمر».