10 إجراءات نفذتها "أوقاف الدقهلية" استعدادًا لصلاة الجمعة: منها الالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، الشيخ طه زيادة، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفرعية، عن 10 إجراءات اتخذتها المديرية، استعدادا لفتح المساجد وعودة صلاة الجمعة، وتتضمن هذه الإجراءات:

1- تدشين حملة نظافة وتعقيم واسعة النطاق تنطلق من اليوم حتى يوم الخميس القادم.

2- وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تُقام بها الجمعة.

3- حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

4- منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال.

5- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية.

6- وقت الخطبة لا يزيد على 10 دقائق.

7- الالتزام بموضوع الخطبة المعتمد من الوزارة.

8- عدم فتح دورات المياه ودور المناسبات وعدم إقامة الجنائز أو زيارة الأضرحة.

9- فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة بشرط الالتزام بضوابط الوزارة، وفي حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف.

10- على جميع قيادات المديرية وإداراتها الفرعية الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.