تدشين البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بمساجد القليوبية

دشنَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل لهذا العام بمساجد القليوبية الذي سيِقام لمدة 3 أشهر خلال الإجازة الصيفية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبمشاركة نُخبة مُتميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم بحضور وفضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد نائباً عن وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ محمد أحمد دغيدي إمام وخطيب مسجد الشامخية، والدكتورة هدى معوض مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف.

بناء الوعي الديني والوطني والقيمي

وخلال الافتتاح أشار محافظ القليوبية إلى أن هذا البرنامج يأتي إسهاماً من وزارة الأوقاف والمحافظة في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، والحرص على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، مما يطور عقول الأطفال ويمنحهم الثقافة والوعي الرشيد بفكر وسطي مُستنير.

أهمية البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل

تضمن الافتتاح عدة فقرات من بينها الفقرة التعليمية للشيخ المُعلم هيثم مطر بقراءة القرآن الكريم مع ترديد الأطفال بالطريقة التعليمية المُجودة، كما ألقت الدكتورة هدى معوض مسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف كلمة للأطفال أشارت فيها إلى أهمية البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل في التنشئة على القيم والأخلاق الكريمة وتعليمهم دينهم بوسطية ويُسر، وكذلك تحفيز الأطفال من خلال مشاركتهم في المسابقات لحفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأنشطة التربوية المختلفة.

الجدير بالذكر أن البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل يشتمل على برامج لتحفيظ ماتيسر من القرآن الكريم بما يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال ووفق قدراتهم الإستيعابية خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى تعليم الوضوء والصلاة وبعض أحكامها البسيطة، مع تفسير معاني جزء عمَّ من القرآن الكريم.

فيما أوضح فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أنه نظراً للإقبال الشديد في العام الماضي من الأسرة المصرية على المشروع التثقيفي من خلال عدد 265 مسجدا على مستوى المحافظة، ونظراً للطلبات المتعددة من مواطني المحافظة لزيادة عدد مساجد المشروع التثقيفي فقد تقرر زيادة عدد 685 مسجدا آخر ليصبح العدد الكلي عدد 950 مسجد على مستوى المحافظة ليشمل جميع قرى المحافظة، مضيفاً أنه على من يريد التقدم للبرنامج الصيفي أن يذهب مباشرة إلى إمام المسجد أو الإدارة التابع لها المسجد أو المديرية لإدراج أطفالهم فوراً للمشروع التثقيفي مجاناً، وذلك اعترافا وإيماناً بأهمية احتواء وتربية النشء والحفاظ عليهم من الاختطاف الفكري لأي جماعات أو انتماءات مُعادية للدين والوطن وحفاظاً على الأسرة المصرية التي هي أحد أهم الدعائم للمجتمع المصري وكيانه وثقافته وحضارته عبر التاريخ .