خطوات التسجيل في البرنامج الصيفي للطفل.. مسابقات قرآنية ورحلات أثرية

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للبرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023، لمدة 3 أشهر، خلال أيام «الأحد والثلاثاء والخميس» من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

أنشطة البرنامج الصيفي للطفل

يهتم البرنامج الصيفي للطفل بتثقيف النشء وتربيتهم على القيم والمبادئ، عن طريق عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

كيفية التسجيل في البرنامج الصيفي للطفل

يمكن التسجيل في البرنامج الصيفي للطفل، عن طريق التوجه إلى أقرب مسجد يتم فيه الإعلان عن البرنامج الصيفي للطفل، أو التسجيل إلكترونيا.

وحدد وزرة الأوقاف عدة مساجد بالمجموعة الأخيرة والخامسة من المحافظات والتي شملت: «المنيا، أسيوط، الغربية، الجيزة».

توسيع دائرة مساجد البرنامج الصيفي للطفل

وقررت وزارة الأوقاف توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام، لتشمل 20 ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

هدف البرنامج الصيفي للطفل

وحقق البرنامج الصيفي للطفل العام الماضي نجاحا مبهرًا في ظل إسهامات وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى النشء، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية الكاملة والنشأة الكريمة، وإيمانا بأن أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.