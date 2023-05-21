رئيس «مركزية الوافدين»: «ادرس في مصر» منصة شاملة لخدمة الطلاب (حوار)

أكد الدكتور شريف صلاح، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لمنظومة إدارة الطلبة الوافدين تستهدف العمل لتقديم خدمة تعليمية متميزة بمختلف المراحل الدراسية، موضحاً أن الخطط تستهدف أيضا زيادة الدخل للعام الجديد عن العام الماضي.

وقال «صلاح » في حوار لـ«الوطن» إن منصة «ادرس في مصر» تقوم بتقديم العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، منها سهولة التقديم لهم والتسويق لبرامج الكليات والجامعات أيضا والترويج للسياحة التعليمية بالمحافظات، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الطلاب متعلقة بجودة الخدمة التعليمية وهدفنا تقديم جودة متميزة وطموحنا زيادة الدخل بنسبة كبيرة.

وأضاف أن هناك مزايا كثيرة تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين منها البرامج الدراسية المعاصرة وكذلك المعامل والمراكز البحثية.. إلى نص الحوار:

ملف الوافدين

** ماذا عن رؤية وزارة التعليم العالي لتطوير ملف الطلبة الوافدين؟

- هناك رؤية من 6 محاور، تتمثل في تطوير موقع ادرس في مصر، وتطبيق سياسات السياحة التعليمية، ومشاركة الجامعات في إدارة ملف الوافدين، وكفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية وتطوير نظام القبول والمنح بالجامعات المصرية، والنظرة للإمكانيات المتاحة بالجامعات المصرية ونظام التعليم العالي، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي "وفكر البرامج بالجامعات المصرية والابتكار وفرص التوظيف، وفرص التعاون الدولي، وتصنيف الجامعات المصرية، والأنشطة الطلابية.

** ماهي التطلعات خلال الفترة المقبلة بشان ملف الطلاب الوافدين؟

- نتطلع خلال الفترة المقبلة لترجمة كافة الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية الفترة الماضية إلى الاستثمار في التعليم والسياحة التعليمية، ونبدأ في حصد النتائج الخاصة بها، خاصة وأن البنية التحتية التي انتهت منها الدولة في إنشائها للجامعات الجديدة والتوسع من أنماط التعليم المختلفة بها، وتجيهزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وسيتم الاستفادة منها لتطوير منظومة جذب الطلاب الوافدين، حيث يكون هناك عائد جيدا من جذب الطلاب الأجانب من مختلف الدول وتقديم خدمة تعليمية متميزة وتحقيق رؤية متميزة في هذا الشأن.

واهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بملف الطلاب الوافدين، لما يُمثله هذا الملف من أهمية خاصة، كما أن الطلاب الوافدين هم جسر للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول العربية والأجنبية، وهم أحد العناصر المُهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، وسوف يستمر الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة القادمة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

مشكلات الوافدين

** ماذا عن المشكلات التي يواجهها الطلاب الوافدين وخطتكم لتجنبها وتذليلها خلال الفترة المقبلة؟

- الإدارة الحالية لايمنعها أي شئ من الإستماع لآراء و مشكلات الطلاب الوافدين وممثليهم والمحلقيين الثقافيين، ونسعى دوماً لحلها وتذليلها تجاههم وتوفير كافة المتطلبات لهم، ودعوتنا للملحقيين الثقافيين والاستماع لهم خطوة جيدة للتعرف على مشاكلهم وحلها وتوفير كافة المتطلبات لها، والإستراتيجية الجديدة للطلاب الوافدين هدفها إزالة كافة المعوقات تجاه الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات.

وهناك دور مهم تقوم به الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في تذليل كل العقبات أمام الطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من خلال مواكبة عمليات التطوير المُستمرة.

خدمة تعليمية

** وماذا عن المستهدف استقطابهم من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية؟

- قضية الاستهداف لأعداد الطلاب وزيادتهم متعلقة بجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، ونعمل أولاًُ وهدفنا تقديم جودة متميزة من الخدمة التعليمية للطلاب، وطموحاتنا أن يزيد الدخل العام الجديد عن العام الماضي، على أن نستهدف العام الذي يليه أضعاف ما نحن عليه الآن، ونعمل على الإصلاح أولاً بأول و تقديم كافة الخدمات المتيمزة.

ونهدف لزيادة الدخل لإدارة الوافدين عن الموجود حالياً و لدينا معطيات يتم العمل عليها من أجل تقديم خدمة تعليمية متيمزة للطلاب، و نستهدف رفع الجودة الإدارية و العملية التنظيمية داخل الجامعات .ونعمل خلال الفترة المقبلة على تأسيس إدارة كاملة داخل الجامعات تقوم بتقديم الخدمة التعليمية المتميزة وسيتم تدريب العاملين بها وفقاً لأحدث النظم و المعايير في هذا الشأن .

** ماذا عن منصة ادرس في مصر للطلاب الوافدين؟

- هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على جذب المزيد من الطلاب للدراسة بمصر، ودور مبادرة "ادرس في مصر" التي أطلقتها الوزارة، إطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية ساهمت في الارتقاء بالمنظومة، خاصة وأن المنصة تعمل من خلال محورين أساسيين، وهما التقديم للطلاب الوافدين والتسويق لبرامج وكليات الجامعات المصرية وتوفير المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات والبرامج ومواقع تلك الجامعات، والترويج للسياحة التعليمية بمحافظات تلك الجامعات.

** ماذا عن المزايا التي تقدمها الوزراة والجامعات للطلاب الوافدين؟

- هناك مزايا كثيرة تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، منها البرامج الدراسية المعاصرة وكذلك المعامل والمراكز البحثية، إضافة إلى إنشاء الجامعات المصرية الجديدة، وتوفير اختيارات وأنماط متعددة للدراسة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة مما ينعكس ذلك على تنشيط السياحة التعليمية.