نائب وزير التعليم العالي: مصر بالمركز 24 عالميا في مؤشر النشر العلمي

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي موازنات البحث العلمي للسنة المالية 2023/2024، وقال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم التعالي لشؤون البحث العلمي، إنّ عدد الأبحاث العلمية التي كانت تنشرها مصر 11366 في 2011 أما في عام 2022 وصل عدد الأبحاث التي نشرتها مصر إلى 44620 بحثا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة موازنة البحث العلمي 2023-2024، وذكر رفعت أنّ عدد الباحثين في مصر زاد من 110.7 ألف باحث في عام 2013 إلى 180.8 ألف باحث عام 2022.

كما أشار نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمى إلى زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة من 465 سنويا عام 2013 إلى 512 براءة صادرة عام 2022.

ارتفاع ترتيب مصر ليصل إلى 35 عالميا

كشف الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي عن ارتفاع ترتيب مصر، ليصل إلى 35 عالميًا فيما يتعلق بنسبة التمويل والإنفاق على البحث العلمي، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة الدكتور سامي هاشم.

أضاف نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، أنّ ترتيب مصر وصل إلى 24 عالميا فيما يتعلق بمؤشر النشر العلمي والترتيب رقم 89 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي.

وذكر رفعت أنّ هناك خطة للبحث العلمي في مصر ودعم الاقتصاد القومي، من خلال بيئة تشريعية جيدة والاهتمام بزيادة النشر العلمي؛ لتحسين المساهمة في دعم الاقتصاد المصري ومضاعفة إنتاج المعرفة وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا.