أوقاف الدقهلية: تحديد 5 دقائق للصلاة على النبي بجميع المساجد

حددت مديرية الأوقاف بالدقهلية 5 دقائق بعد انتهاء صلاة الجمعة لترديد الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية على المصليين، ونوهت على أئمة المساجد بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة.

تخصيص 5 دقائق للصلاة على النبي

وأوضح صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من الصلاة على النبي بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، يكمن في تحصيل البركة بذكر النبي:«الهدف هو تحصيل بركة ذكر النبي، وحث الشباب علي الأخلاق الحميدة التي كان يتصف بها الرسول، ودعوة الناس إلي فعل الخير، و التمسك بخصال الدين الإسلامي الحميدة».

تعليمات المديرية للمساجد

وشدد على أئمة المساجد بذكر الصلاة على النبي لمدة 5 دقائق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة:«سيتم التطبيق داخل كل المساجد التابعة لمديرية الأوقاف بالدقهلية، بداية من الجمعة المقبلة، إذ يبدأ ذكر الصلاة على النبي بعد انتهاء صلاة الجمعة ويستمر لمدة 5 دقائق، و ترديدها على آذان المصليين».

و أشار إلى أن تحديد 5 دقائق للصلاة على النبي تحدث لأول مرة داخل المساجد بعد صلاة الجمعة:«الفكرة جميلة ويتم تنفيذها لأول مرة وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، وجرى الاتفاق مع المساجد لتنفيذها، وتذكير الناس بالصلاة على النبي، والاستفادة من فضلها، فمن صلي على النبي صلاة، صلى الله عليه عشرة».