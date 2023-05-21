5 قرارات من وزارة الأوقاف إكراما لأهل القرآن.. زيادة الإنفاق لـ51 مليون جنيه

اتخذت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، ونظرًا للنجاح والإشادة الكبيرة بيوم الإقراء وقراءة الختمة المرتلة للقرآن الكريم بحضور نحو 40 قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية بمسجد الإمام الحسين، حيث قررت وزارة الأوقاف إطلاق يوم 20 مايو يومًا للإقراء والقراء، حيث يتم فيه تكريم أعلام القراء وعقد العديد من الفعاليات في مجال قراءة وإقراء القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه قد تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022 / 2023م، إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن.

يأتي ذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة، منها: مجالس التلاوة، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة النموذجية، ومقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات.

ورصدت وزارة الأوقاف مجموعة من التحركات التي تنفذها إكراما لأهل القرآن كالتالي:

1. المقارئ القرآنية وعددها (3544) مقرأة قرآنية بتكلفة بلغت 30812430 جنيهًا.

2. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ على مستوى الجمهورية وبرنامج التحفيظ عن بعد، بتكلفة بلغت 10046796 جنيهًا.

3. المسابقة العالمية والمحلية للقرآن الكريم وإيفاد القراء بتكلفة بلغت 8809367 جنيهًا.

4. طباعة كتب التفسير وترجمة معاني القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتكلفة بلغت 510850 جنيهًا.

5. دعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بتكلفة بلغت مليون جنيه.

مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف؛ ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلا من مليون جنيه، وذلك إكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلا، ويطبق ذلك من بداية العام المالي 2023/ 2024 ويصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.