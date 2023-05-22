تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد 49% من الموظفين بفقدان عملهم

أبدى نحو 49% من الموظفين في قطاعات مختلفة قلقهم الشديد من فقدان وظائفهم، بعد توقعت شركة مايكروسوفت أن يحل الذكاء الاصطناعي محل عدد كبير من الوظائف.

وقال المهندس أحمد الليثي، خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لـ«الوطن»، إن تقرير مايكروسوفت السنوي لمؤشر اتجاهات العمل لعام 2023، يثير القلق في نفوس عدد كبير من الموظفين، في ظل اعتماد الشركات على التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في المهام والتي يصعب على الموظف القيام بها.

القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي

وأضاف الليثي، أن التقرير يؤكد أيضًا القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، وقدرته على تخفيف عبء «الديون الرقمية»، على الموظفين، مشيرا إلى أن الدَين الرقمي مصطلح يشير إلى التدفق الهائل للبيانات ورسائل البريد الإلكتروني، والاجتماعات، والإشعارات التي تتجاوز أحيانًا القدرة البشرية للموظفين على التعامل معها بفعالية، حيث يكون لهذا الحِمل تأثير كبير على إنتاجية الموظف ويعيق الابتكار والتفكير الاستراتيجي.

واكد الليثي أن تقرير مايكروسوفت، أشار أيضا إلى أن هناك 64% من الموظفين يكافحون لإيجاد الوقت والطاقة لأداء وظائفهم في ظل تزايد الأعباء الرقمية، ما يؤدي إلى انخفاض في الإبداع وإنتاجية العمل بشكل عام، وأشار التقرير إلى أن 68% من الموظفين الذين شملتهم مايكروسوفت بالاستقصاء يفتقدون إلى الوقت المحدد للعمل غير المنقطع، كما أدت الحاجة المستمرة للتواصل، والبحث عن المعلومات، وحضور الاجتماعات إلى ضياع الفرص، وتقليل الإنتاجية.

وتبادل رسائل البريد الإلكتروني

وأوضح الليثي أن هناك ضياعا كبيرا في وقت العمل، إذ أشار التقرير إلى أن نحو 57% من الموظفين يقضون أوقات عملهم في الاجتماعات، وتبادل رسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات، تاركين 43% فقط من الوقت للعمل الفعلي، الأمر الذي يجعل يوم العمل مرهقًا بشكل متزايد، مشيرا إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق حلًا لتحديات الإنتاجية التي سبقت الإشارة إليها، عبر توفير الوقت والطاقة المستهلَكين في المهام المتكررة، من خلال الأتمتة، أي تحويلها إلى عمليات تُنجَز تلقائيًا، لتوفير وقت الموظفين للتركيز على الابتكار والتفكير الإستراتيجي.