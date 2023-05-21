إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا

أعلن رئس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الداه ولد عبدالجليل، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية، التي شهدتها البلاد يوم 13 مايو الجاري، بلغت 71.3%، مشيراً إلى أنه تم حسم غالبية الدوائر خلال الجولة الأولى، بينما تشهد عدة دوائر جولة إعادة مطلع الأسبوع المقبل.

حسم 40 دائرة برلمانية

وأكد رئيس لجنة الانتخابات، خلال إعلانه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، أنه تم حسم كل الدوائر الجهوية والبلدية، والتي يتم تنظيمها وفق نظام النسبية، فيما تم حسم 40 دائرة برلمانية، وتأجل الحسم في 22 دائرة للجولة الثانية يوم السبت المقبل، منها 4 دوائر في الخارج.

وأوضح «ولد عبدالجليل» أن الحزب الموريتاني الحاكم حزب الإنصاف حصل خلال المرحلة الأولى من الانتخابات على 80 مقعدا وحصل حزب تواصل المعارض على تسع مقاعد، وأن أحزاب الإصلاح والاتحاد من أجل الدمقراطية والتقدم والتحالف الوطني الدمقراطي حزب الجبهة الجمهورية حصل كل منها على 6 مقاعد.

عدد مقاعد الأحزاب

وحصل حزباً «الكرامة» و«الصواب» على خمسة مقاعد لكل منهما، بينما فاز حزبا «نداء الوطن» و«التحالف من أجل العدالة الديمقراطية» على 4 مقاعد.

وفاز حزبا «حوار» و«حاتم» على 3 مقاعد، بينما فازت أحزاب «الاتحاد من أجل التخطيط للبناء» و«الفضيلة» و«الكتل الديمقراطية» بمقعد واحد لكل منها.

33 ألف مرشح و1.7 مليون ناخب

وصوت الموريتانيون في الثالث عشر مايو الجاري على انتخاب برلمان من 176 نائباً، و237 مجلساً بلدياً، من 4500 مستشاراً، و13 مجلساً إقليمياً.

ويتنافس 25 حزباً سياسياً على أصوات 1.7 مليون من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مرشح، من بينهم عشرة آلاف امراة.