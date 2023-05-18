رئيس موريتانيا يصل جدة للمشاركة في القمة العربية الـ32

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل قليل، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32، التي تبدأ غداً الجمعة.

استقبال رئيس موريتانيا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

كان في استقبال الرئيس الموريتاني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، كل من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بن عايد البلوي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية، فهد الصهيل.