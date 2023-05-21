«الداخلية» تنشر فيديو بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

أعدت وزارة الداخلية فيديو مدته 4 دقائق رصدت فيه مشاهد تنظيم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الثانية» بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

مشاركة 31 فارساً وفارسةً وجواداً

وأُقيمت فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الثانية» خلال الفترة من (12– 13/5/ 2023) والتى شهدت مشاركة 31 فارساً وفارسةً وجواداً.

واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضاري لمصر والتنظيم الاحترافي الذي يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولي.

اهتمام وزارة الداخلية بمجال رياضة الفروسية

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كل السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن انتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصرى للفروسية.

ومن جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.