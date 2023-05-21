لمن تذهب أصوات الناخبين الأتراك بالخارج؟.. أردوغان في مواجهة كمال أوغلو

رجح عمرو أحمد، مُراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأحد، أنَّ الناخبين الأتراك في الخارج يميلون للإدلاء بأصواتهم إلى الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، أكثر من مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، بحسب ما أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

أردوغان يحصل على أغلبية الأصوات بألمانيا

وأضاف «أحمد»، خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، أنَّ الأكراد في الخارج لديهم رغبة حقيقية للذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مُشيرًا إلى أن الدول الأوروبية، خصوصًا في ألمانيا، يحصل فيها إردوغان على أغلبية الأصوات، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، كانت أصوات الناخبين من نصيب المرشح المنافس، كمال أوغلو.

وبشأن وصف الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لأردوغان، بأنهم يميلون إلى تيار الإسلام السياسي، فسَّر مُراسل «القاهرة الإخبارية»، الأمر بأنَّ هناك بعض المواطنين لديهم أيديولوجية، وجزءًا آخر يرون الإنجازات التي حققها الرئيس المنتهية ولايته، أما الأغلبية فيحاولون الحفاظ على مصالحهم من خلال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه تركيا.

انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بالخارج

وانطلقت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بالخارج، التي يتنافس فيها كل من الرئيس المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأبرز، مرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، كما تستعد تركيا لإجراء جولة إعادة في الداخل يوم 28 مايو الجاري، حيث لم ينجح أي من المرشحين للرئاسة في تجاوز نسبة 50% المطلوبة للفوز بالسباق، خلال الجولة الأولى.