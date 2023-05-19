متحدث الرئاسة: مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه وهذا أمر لا تفريط فيه

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك بندا دائما في الاجتماع الوزاري العربي بخصوص أزمة المياه في مصر والسودان وحقهما التاريخي في مياه النيل.

مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه

وأضاف خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»: «مصر تدافع عن حقها في الحياة وفي المياه وهذا أمر لا تفريط فيه كما تم التعبير عن ذلك كثيرًا من قبل الرئيس السيسي أو مؤسسات الدولة المصرية وتحترم حقوق الشعوب الأخرى بما فيها الشعب الإثيوبي في تحقيق التنمية».

اتفاق قانوني بشأن المياه

وشدد على أننا نصبو ونعمل من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد الإثيوبي.