«الرئاسة»: علاقات مصر والسعودية صلبة ومتينة.. والتنسيق بينهما على أعلى مستوى

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن العلاقات المصرية السعودية علاقات صلبة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية دعامتان أساسيتان ومن أهم دعائم العمل العربي.

مصر والسعودية دائما في رباط شعبيهما وقياداتهما

وأوضح خلال لقاء خاص من جدة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر قناة «cbc» أنه حين تريد التحدث عن قدرة عربية أو عن إنجاز عربي أو فعل عربي يتبادر إلى الذهن دائمًا مصر والسعودية.

وتابع: «مصر والسعودية دائمًا في رباط شعبيهما وقياداتهما، ودائما التعاون والتنسيق قائم بينهما على أعلى مستوى».