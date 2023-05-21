أستاذ علاقات دولية: مصر وعمان لهما ثقل إقليمي ودولي كبير

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق لمصر، تاريخية، وتعكس الرغبة في تفعيل الدور العربي لحل القضايا العربية، خاصة وأن العلاقات المصرية العمانية تعتبر من أكثر العلاقات العربية استقرارا ووضوحا ورسوخا.

الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن البلدين يمتلكان ثقل إقليمي ودولي كبير، ما يجعلهما من أكثر الدول مساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، إذ أن تلك الزيارة تعمل وبشكل كبير على الارتقاء بالعلاقات الثنائية للمستويات المنشودة في جميع المجالات.

وتابع: «كان فيه زيارة مهمة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان يونيو الماضي، وأكدت وبقوة على وضع أطر جديدة لتعظيم وتعزيز العلاقات المصرية العمانية بشكل كبير بما يتوافق مع خدمة القضايا بين البلدين، وهي انطلاقه وفصل جديد بين مصر وسلطنة عمان والممتدة لأكثر من 50 عامًا».