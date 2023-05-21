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«نورت مصر» و«أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» يتصدران موقع تويتر

كتب:

منى سعيد
08:20 م | الأحد 21 مايو 2023
السلطان هيثم بن طارق في أول زيارة لمصر

السلطان هيثم بن طارق في أول زيارة لمصر

تصدر هاشتاج «نورت مصر» قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» في مصر، عقب وصول سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق إلى الأراضي المصرية اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، بينما في عُمان تصدر هاشتاج «أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم».

«نورت مصر» يتصدر تويتر مصر

تناولت التغريدتان الأكثر تداولا في مصر وعُمان العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث قالت ريهام الشيخ «أهلا وسهلا بجلالة السلطان هيثم في مصر، نورت مصر بوجوده».

«أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» يتصدر عُمان

بيننما تصدر في عُمان هاشتاج «أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» حيث قال محمد سعيد قال فيها: «كلمات ألقاها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله- ثراه في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني عام 1984، ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يوما في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام».

وقالت راعي المدرة «أرض الكنانة في ثراها العنبر.. والنيل يسري في الحقول يعطر.. ولد الجمال على ضفاف ربوعه.. أسطورةَ الفن التي لا تنكر.. إن كان في عالي السماء كواكب.. فالرمل في أرض الكنانة جوهر.. يا ضيفها لو زرتها لرأيت أن .. الحسنَ فيها باسم يتبختر» السلطان هيثم بن طارق في مصر 

يشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر هي الأولى تاريخيًا منذ توليه السلطنة في يناير 2020، وجاءت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة يومين، وتناقش خلالها كيفية توطيد علاقات الأخوة والمحبة بين البلدين.

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