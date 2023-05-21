«نورت مصر» و«أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» يتصدران موقع تويتر

تصدر هاشتاج «نورت مصر» قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» في مصر، عقب وصول سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق إلى الأراضي المصرية اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، بينما في عُمان تصدر هاشتاج «أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم».

«نورت مصر» يتصدر تويتر مصر

تناولت التغريدتان الأكثر تداولا في مصر وعُمان العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث قالت ريهام الشيخ «أهلا وسهلا بجلالة السلطان هيثم في مصر، نورت مصر بوجوده».

أهلا وسهلا بجلاله السلطان هيثم في مصر

نورت مصر بوجوده — Reham El sheikh (@memeymemey01004) May 21, 2023

أهلا وسهلا بجلاله السلطان هيثم في مصر

نورت مصر بوجوده — Reham El sheikh (@memeymemey01004) May 21, 2023

«أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» يتصدر عُمان

بيننما تصدر في عُمان هاشتاج «أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» حيث قال محمد سعيد قال فيها: «كلمات ألقاها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله- ثراه في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني عام 1984، ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يوما في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام».

كلمات ألقاها السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني عام 1984



«ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن #مصر عنصر الأساس في بناء الكيان العربي، ولم تتوان يوماً في التضحية من أجل والدفاع عن قضايا العرب والإسلام»#ارض_الكنانة_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/vvj4jrLRHe — محمد سعيد (@mohammed97679) May 21, 2023

وقالت راعي المدرة «أرض الكنانة في ثراها العنبر.. والنيل يسري في الحقول يعطر.. ولد الجمال على ضفاف ربوعه.. أسطورةَ الفن التي لا تنكر.. إن كان في عالي السماء كواكب.. فالرمل في أرض الكنانة جوهر.. يا ضيفها لو زرتها لرأيت أن .. الحسنَ فيها باسم يتبختر» السلطان هيثم بن طارق في مصر

أرض الكنانة في ثراها العنبر

والنيل يسري في الحقول يعطر



ولد الجمال على ضفاف ربوعه

أسطورةَ الفن التي لا تنكر



إن كان في عالي السماء كواكب

فالرمل في أرض الكنانة جوهر



يا ضيفها لو زرتها لرأيت أن

الحسنَ فيها باسم يتبختر#مصر#السلطان_هيثم_بن_طارق #ارض_الكنانه_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/PG0S1btUEa — راعي المدرة (@ibrahimarramad1) May 21, 2023

يشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر هي الأولى تاريخيًا منذ توليه السلطنة في يناير 2020، وجاءت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة يومين، وتناقش خلالها كيفية توطيد علاقات الأخوة والمحبة بين البلدين.