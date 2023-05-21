مجلس الأعمال المصري العماني: القاهرة تريد زيادة صادراتها لمسقط

قال الدكتور أحمد رضا، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار سلطنة عمان في يونيه 2022، وكانت زيارة تاريخية وسط حفاوة واسعة، لافتا إلى أن دعم القيادات السياسية للتقارب، عمل على تذليل العقبات، والعمل في المجال التجاري والصناعي بين البلدين، وسط رغبة في زيادة التبادل التجاري، خاصة أن الميزان التجاري يميل لصالح عمان، وسط إرادة مصرية لزيادات صادرات القاهرة لمسقط.

80 وفدا عمانيا وصل مصر منذ بداية هذا العام

أضاف «رضا» خلال لقاءه مع «تليفزيون عمان» مساء اليوم الأحد، أن وفد وزاري رفيع المستوى من عمان، حضر إلى مصر، من أجل توسيع رقعة الاستثمار في البلدين، خاصة أن سلطنة عمان أرسلت 80 وفدا إلى مصر منذ بداية العام الحالي حتى الآن، وهذا دليل على رغبة خليجية على التنسيق مع مصر والاستثمار فيها.

سلطان عمان يزور مصر

وزار سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق مصر اليوم، في زيارة تستمر يومين في إطار التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان، وتقريب وجهات النظر بين البلدين، خاصة أن عمان تحاول لعب دورا مهما، في تعميق العمل العربي المشترك بشكل مكثف مؤخرا.