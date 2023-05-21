جنايات المحلة تقضي بالسجن 10 سنوات لـ8 متهمين في تهريب مواد مخدرة

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، في حكمها الصادر، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، لاتهامهم، بإحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة، من محافظة الإسماعيلية إلى مدينة المحلة الكبرى، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم.

السجن ل8 متهمين

صدر الحكم علي المتهمين برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، وذالك بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع، وتداول أوراق القضية، أصدرت المحكمة بمعاقبة الـ 8 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانت عبارة عن مخدر الحشيش، ومخدر الشابو، جاء ذلك بعد توافر معلومات، وتحريات أجرتها المباحث الجنائية، تمثلت قيام 8 أشخاص، بتكوين تشكيل عصابي، من أجل تهريب كمية كبيرة، من المواد المخدرة، من محافظة الإسماعيلية، إلى مدينة المحلة الكبرى، بقصد الإتجار، وترويجها علي عملائهم.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، امكن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدري الحشيش والشابو، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبعد إحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة، أصدرت حكمها المتقدم بشأنهم.