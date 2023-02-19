«جنايات المحلة» تقضي بإعدام المتهمين في قضية الطفل يوسف «ضحية الآيفون»

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمعاقبة المتهمين في قضية مقتل الطفل يوسف مصطفى، والمعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون»، بالإعدام شنقا، وذلك بعد تصديق المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما الشهر الماضي.

وكانت الدائرة الثالثة، جنايات المحلة، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، نظرت القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، بإحالة أوراق القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم بشأنهم.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة إن المتهمين تعمدا إزهاق روح الطفل، وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيض «مطواتين» وقصدا مكان تواجده، وما أن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربة من سلاحه الأبيض في عنقه وذلك حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للذود عن الضحية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا في شهر يونيو الماضي، يفيد بمقتل طفل يدعى يوسف مصطفى، ويبلغ من العمر 14 عاما، متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة على يد شخصين، وهما «محمود. م»، و«علاء الدين م»، بسبب خلافات سابقة، وسرقة هاتفه المحمول «آيفون»، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.