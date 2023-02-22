جنايات المحلة تعاقب شابا بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمحاولته إنهاء حياته

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، في حكمها الصادر، بمعاقبة مندوب مبيعات يدعى « ح.ر.ش» يبلغ من العمر 28 عاماً، بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، بعدما أطلق النار على نفسه، محاولا إنهاء حياته، بسبب أن شاهد مصرع زوجته ونجليه أسفل عجلات القطار وجمع أشلاءهم بيده .

جاء الحكم علي المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، بعد تداول أوراق القضية بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، حيث جاء في التحقيقات، إن لم يجد المتهم سبيلاً للحياة إلا أن يتخلص من حياته فقام بإطلاق النيران على نفسه لكنه تم اسعافه بعد عملية استئصال الطحال وأجزاء من المعدة.

سيارة إسعاف

وحضر المتهم إلى المحكمة بواسطة سيارة إسعاف والمحكمة استعملت معه أقصى درجات الرأفة بوقف تنفيذ العقوبة وقوفاً شاملاً بسبب الظروف القاسية التي مر بها ورؤيته مشهد مصرع أسرته بنفسه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث المحلة تلقت بلاغاً من قبل أحد الأهالي، يفيد بسماع دوي أصوات طلق ناري، وعند استطلاعه الأمر شاهد المتهم ملقى أرضاً بين الحياة والموت وبجواره السلاح الناري المضبوط وهو عبارة عن فرد خرطوش كان قد تحصل عليه في وقت سابق على نيته الانتحار، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام، وضبط السلاح المستخدم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيقات، أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.