رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جنايات المحلة تعاقب شابا بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمحاولته إنهاء حياته

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:35 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة

الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، في حكمها الصادر، بمعاقبة مندوب مبيعات يدعى « ح.ر.ش» يبلغ من العمر 28 عاماً، بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، بعدما أطلق النار على نفسه، محاولا إنهاء حياته، بسبب أن شاهد مصرع زوجته ونجليه أسفل عجلات القطار وجمع أشلاءهم بيده .

جاء الحكم علي المتهم برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، بعد تداول أوراق القضية بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، حيث جاء في التحقيقات، إن لم يجد المتهم سبيلاً للحياة إلا أن يتخلص من حياته فقام بإطلاق النيران على نفسه لكنه تم اسعافه بعد عملية استئصال الطحال وأجزاء من المعدة.

سيارة إسعاف 

وحضر المتهم إلى المحكمة بواسطة سيارة إسعاف والمحكمة استعملت معه أقصى درجات الرأفة بوقف تنفيذ العقوبة وقوفاً شاملاً بسبب الظروف القاسية التي مر بها ورؤيته مشهد مصرع أسرته بنفسه.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث المحلة تلقت بلاغاً من قبل أحد الأهالي، يفيد بسماع دوي أصوات طلق ناري، وعند استطلاعه الأمر شاهد المتهم ملقى أرضاً بين الحياة والموت وبجواره السلاح الناري المضبوط وهو عبارة عن فرد خرطوش كان قد تحصل عليه في وقت سابق على نيته الانتحار، وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام، وضبط السلاح المستخدم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيقات، أحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنه.

اقرأ المزيد:

رئيس محكمة جنايات المحلة يقضي بإحالة أوراق سائق "توك توك" وممرضة إلى المفتي

«جنايات المحلة» تقضي بإعدام المتهمين في قضية الطفل يوسف «ضحية الآيفون»

جنايات المحلة تؤجل محاكمة المتهمين بالسطو الإلكتروني لـ26 مارس المقبل

جنايات المحلة: المؤبد لمرتكب جريمة قتل محامي قطور وإحراق جثته

جنايات المحلة تقرر إيداع المتهم بقتل والده مستشفى الصحة النفسية

"جنايات المحلة" تقضي بسجن متهمين بقتل "البشبيشي" بأحكام 10 سنوات
بقلم رفيق محمد ناصف وعاصم هشام