أوقاف مطروح تطلق الأسبوع الثقافي في المساجد حول أهمية الأسرة

افتتح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عرفة الأسبوع الثقافي بمسجد الروضة في مدينة مرسى مطروح والذي جاء تحت عنوان «الأسرة صمام المجتمع» واستهل «عبد البصير» الأسبوع الثقافي بالحديث عن أهمية الأسرة وكونها الركن الركين للمجتمع وهي درعه الحصينة يتوقى بها المخاطر بتماسكها يتماسك وينجو المجتمع من مخاطر الانحلال والضعف والتفكك.

الأسبوع الثقافي في مساجد مطروح

واستعرض وكيل وزارة الأوقاف بمطروح خلال افتتاح الأسبوع الثقافي أهمية التزام الأسرة بالتعليم الدينية وحث الأبناء على القرآن الكريم والسلوك الطيب مع الأصدقاء، لذا عني القرآن الكريم بذكر كل ما يتعلق بالأسرة فهي بدء الخليقة مستشهدا بكتاب الله: «اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً»، وهي آية من آياته بنيت على السكن والمودة والرحمة «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ »، وهي سنة الأنبياء والمرسلين قال تعالي: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً».

المهر المحرمات وآداب المعاشرة

وأوضح وكيل أوقاف مطروح ببيان مدى اهتمام الإسلام بكل عناصر الأسرة وتناول المحرمات والخطبة والعقد والمهر وآداب المعاشرة وكيفية إدارة الخلاف الزوجي وتربية الأبناء حتى اللقاء الأخروي بين الأزواج والأبناء ذكره القرآن الكريم جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ وبسؤاله عن الأسبوع الثقافي وما يتناوله.

حق الوالدين

وأكد وكيل الوزارة أن اللقاء الأول حول حق الوالدين لأنه لا تنعم الحياة دون بر الوالدين وإحسان لهما، والمحاضرة الثانية الاثنين ستكون عن واجبات وحقوق كلا الزوجين لينعم البيت بالاستقرار في أجواء تسودها الرحمة والتراحم والسكن والمودة، وثالث المحاضرات الثلاثاء، تحت عنوان «حق الأبناء على الآباء» لنلفت لأهمية التربية وتعليم الأبناء لننشيء جيلا ينفع نفسه وأسرته ووطنه وصناعة الإنسان هي أهم ما يميز الأمم المتحضرة ويختتم الأسبوع الثقافي الأربعاء بمحاضرة عن حقوق ذوي القربى والأرحام.