إطلالة متألقة لـ هند صبري في مهرجان كان بعد عرض فيلم «بنات ألفة»

ظهرت الفنانة التونسية هند صبري بإطلالة متألقة، أثناء عرض فيلمها الجديد بنات ألفة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان بعد ان ارتدت فستانا من تصميم التونسي علي قروي وماكياج Dior beauty وشعر jaques Dessange Paris ومجوهرات Cartier.

هند صبري ترتدي فستانا من تصميم علي قروي

كان فيلم بنات ألفة قد شهد استقبالا جيدا بين الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول صباح اليوم في مدين كان الفرنسية.

الفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وبطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.