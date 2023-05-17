هند صبري تستعد للوقوف على السجادة الحمراء بفيلم «بنات ألفة» في مهرجان كان

تستعد الفنانة هند صبري للوقوف على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لحضور الفيلم التونسي «بنات ألفة»، المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، والذي تقوم ببطولته النجمة هند صبري، إخراج وتأليف التونسية كوثر بن هنية.

هند صبري والفيلم التونسي «بنات ألفة»

وقررت إدارة المهرجان، أن يكون العرض الرسمي للفيلم في المسابقة الرسمية يوم الجمعة 19 مايو في تمام الساعة 10 مساءً، أما العروض الصحفية في اليوم نفسه فستكون الساعة 10.15 مساءً في قاعة بازان (Bazin) والساعة 11 مساءً في قاعة ديبوسي (Debussy).

وقد انطلقت الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتستمر حتى ٢٧ مايو الجاري، ويعرض يوم السبت 20 مايو ستُقام الجلسة التصويرية Photocall في الساعة 11.15 صباحاُ يليها المؤتمر الصحفي مع مخرجة الفيلم وطاقم العمل.

قصة فيلم «بنات ألفة»

فيلم «بنات ألفة» عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها «ألفة» لديها أربعة بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيًا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.