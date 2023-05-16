انطلاق فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الليلة

تتجه أنظار العالم إلى مدينة كان الفرنسية حيث سينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة فعاليات الدورة الـ 76 من المهرجان السينمائي الأبرز في العالم، والذي تستمر حتى 27 مايو الجاري، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة حسب توقيت مدينة القاهرة على مسرح قصر المهرجانات الكبرى، وتقدم حفل الافتتاح الممثلة كيارا ماستروياني.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي صعود رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي يتنافس على جوائزها 21 فيلما، المخرج روبن أوستلوند، على المسرح بجانب أعضاء لجنة التحكيم التي تضم المخرجة المغربية مريم توزاني، بجانب كلا من ودينيس مينوشيه، ورونجانو نيوني، بري لارسون، بول دانو، عتيق رحيمي وداميان زيفرون، وجوليا دوكورنو.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

ومن أبرز أحداث الحفل حضور ضيف شرف المهرجان الممثل والمنتج الأمريكي مايكل دوجلاس، الذي سيتم تكريمه بالسعفة الفخرية خلال الحفل، يليه عرض فيلم الافتتاح «Jeanne du Barry» للمخرجة مايوين، والذي يشارك في بطولته النجم الأمريكي جوني ديب، كما سيعرض الفيلم في دور العرض الفرنسية في نفس اليوم.