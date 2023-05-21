إعلان الفائز بجائزة البوكر للرواية 2023 من بين 6 منافسين اليوم

تستعد الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر للإعلان عن اسم الفائزة بجائزة البوكر 2023 من بين الروايات الست المتنافسة في القائمة القصيرة للجائزة لهذا العام، ويحصل الفائز على جائزة مالية فضلا عن ترجمة الرواية إلى اللغة الإنجليزية.

القائمة القصيرة للبوكر 2023:

رواية «أيام الشمس المشرقة» - دار العين للنشر- للكاتبة ميرال الطحاوي (مصر) رواية «حجر السعادة» - العراق- للكاتب أزهر جرجيس (العراق) رواية «كونشيرتو قورنا إدواردو» - منشورات تكوين- للكاتبة نجوى بن شتوان (ليبيا) رواية «منّا»- دار الدواية للنشر والتوزيع - للكاتب الصديق الحاج أحمد (الجزائر) رواية «الأفق الأعلى»- منشورات ميسكلياني- الإمارات - فاطمة عبدالحميد- السعودية رواية «تغريبة القافر» دار وشم- زهران القاسمي- عمان.

جائزة البوكر 2023

وتقدم دائرة أبو ظبي للثقافة والسياحة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، جوائز البوكر، إذ يحصل كل من المرشحين في القائمة القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة لهذا العام على 50 ألف دولار إضافية.

لجنة التحكيم

وتضم لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023 الشاعر المغربي محمد الأشعري رئيسا، الدكتورة ريم بسيوني روائية مصرية؛ وتيتز روك أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق روائية وباحثة وصحفية جزائرية، وياسين عدنان عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو مُنسقة الجائزة.