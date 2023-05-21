موعد إعلان جائزة البوكر 2023.. و6 روايات تتنافس على 50 ألف دولار

كشف الموقع الرسمي للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، عن موعد إعلان الفائز بجائزة البوكر 2023، من بين 6 روايات وصلت مؤخرا في التصفيات إلى القائمة القصيرة للجائزة، وتشمل «أيام الشمس المشرقة» لـ ميرال الطحاوي، و«مَنّا» للصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» لأزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لنجوى بن شتوان، و«الأفق الأعلى» لفاطمة عبدالحميد، و«تغريبة القافر» لـ زهران القاسمي.

موعد إعلان البوكر 2023

وبحسب الصفحة الرسمية للجائزة، سيعلن اسم الفائز بجائزة البوكر 2023 في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات/ الرابعة عصرا بتوقيت بريطانيا الصيفي، اليوم الأحد 21 مايو، وعلى أن الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023 من خلال البث المباشر على فيس بوك.

ينتمي كتّاب القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السادسة عشرة إلى 6 بلدان عربية، وهي «مصر، والجزائر، والسعودية، والعراق، وعُمان، وليبيا»، وتضم القائمة 3 كاتبات و3 كتّاب، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة ومهمة.

قيمة جائزة البوكر 2023

ومن المقرر أن يحصل المرشحين الـ 6 في القائمة القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، كما يحصل الفائز بجائزة البوكر لهذا العام على 50 ألف دولار إضافية.