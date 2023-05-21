البوكر العربية 2023 تذهب إلى العماني زهران القاسمي برواية «تغريبة القافر»

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ16 في أبو ظبي، اسم الفائز بجائزة البوكر 2023، من بين 6 روايات وصلت مؤخرا في التصفيات إلى القائمة القصيرة للجائزة، إذ ذهبت البوكر 2023 إلى رواية «تغريبة القافر» للكاتب العماني زهران القاسمي.

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023:

وشملت القائمة القصيرة هذا العام الروايات المرشحة 6 روايات: «أيام الشمس المشرقة» لميرال الطحاوي، و«مَنّا» للصديق حاج أحمد، و«حجر السعادة» لأزهر جرجيس، و«كونشيرتو قورينا إدواردو» لنجوى بن شتوان، و«الأفق الأعلى» لفاطمة عبدالحميد، و«تغريبة القافر» لـ زهران القاسمي.

جوائز البوكر 2023

يحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار مكافأة لهم على بلوغ أعمالهم إلى هذه القائمة، كما يحصل الفائز بجائزة البوكر لهذا العام على 50 ألف دولار إضافية، فضلًا عن ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الانجليزية.

وتضم لجنة تحكيم جائزة البوكر 2023، الشاعر المغربي محمد الأشعري رئيس اللجنة، الدكتورة ريم بسيوني روائية مصرية؛ وتيتز روك أكاديمي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق روائية وباحثة وصحفية جزائرية، وياسين عدنان عضو مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو مُنسقة الجائزة.