انطلاق مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري اليوم

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اجتماعه السادس للجمعية العامة، اليوم الاثنين، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

الاجتماع بحضور رؤساء محاكم مجلس الدولة

ويحضر الاجتماع، رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإداريـة العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

أهداف الاتحاد العربي للقصاء الإداري

ويهدف الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى عدة محاور وهي:

- تطوير وتنمية القضاء الإدارى وتعزيز دوره.

- تنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم.

- تبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري.

- التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وحصانته ومثله وقيمه العليا.

- تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات العربية.

- تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة.

- المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعني بالقضاء الإداري.

- العمل على توحيد المصطلحات القانونية الإدارية في الدول العربية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بجامعة الدول العربية.

- تقديم الرأي والمشورة في مجال القضاء الإداري بناءً على طلب من الدول العربية.