مؤتمر الاتحاد العربي لمناقشة أحكام القضاء في ظل إجراءات كورونا غدا

ينظم مجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الأربعاء، مؤتمرا دوليا، ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

أحكام القضاء الإداري

وينظم المؤتمر، تحت عنوان «أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا»، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة الكبري.

وذُكر في الصيغة التعريفية للمؤتمر، إنه على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضى فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على رأسها فيروس كورونا.

محاور يناقشها المؤتمر

- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.

- نطاق سلطات الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية (وباء كوفيد 19).

- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.

- تطبيقات القضاء الاداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .

- ضمانات الأفراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.

- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضى.