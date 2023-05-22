نادي الملعب التونسي يكرم عائشة بن أحمد

حرص نادي الملعب التونسي على إقامة تكريم خاص للفنانة عائشة بن أحمد، حيث استقبلها مسؤولو النادي، كما حرصت أيضا على التقاط صورة تذكارية مع فريق كرة القدم، بالإضافة إلى التقاط العديد من الصور داخل جولتها بالنادي.

تكريم عائشة بن أحمد من الملعب التونسي

وكتبت عائشة بن أحمد عبر موقع فيسبوك: «أشكر رئيس النادي الملعب التونسي السيد محمد محجوب والهيئة المديرة على احتفائهم بتكريمي هذا التكريم سيبقى في القلب والبقلاوة يا دولة».

أبطال مسلسل مذكرات زوج

ويذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «مذكرات زوج»، وشارك في بطولة المسلسل كل من طارق لطفي، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، إدوارد، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، هالة مرزوق، سارة الشامي، إدوارد، نبيل عيسى، حازم إيهاب، محمد مرزبان، فرح يوسف، أسامة أبو العطا، جلا هشام، جيهان الشماشرجي، فدوى عابد، آدم وهدان، وقصة أحمد بهجت وتأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج تامر نادي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، حيث يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راضٍ عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.