عائشة بن أحمد بعد «مذكرات زوج»: الحب لا يدوم بعد الزواج.. «العشرة أهم»

كشفت النجمة التونسية عائشة بن أحمد، أسباب فشل بعض العلاقات الزوجية كالتي تعرض لها مسلسلها الأخير «مذكرات زوج» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي.

عائشة بن أحمد تتحدث عن «مذكرات زوج»

وقالت عائشة بن أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الروتين والملل وافتقاد التواصل بين الزوجين كلها أمور تعكر من صفو أي علاقة زوجية، مضيفة: «لابد أن تتسم أي علاقة بالذكاء والوعي بين طرفيها، لأنَّها تسهم في إنجاحها بغض النظر عن أي معوقات، وأعتبر هذه الصفات أهم وأبقى من الحب في رأيي».

رأي عائشة بن أحمد في الزواج

وتابعت عائشة بن أحمد في حديثها قائلة: الحب لا يدوم كثيرًا بعد الزواج، «بيقعد فترة ويروح ولكن لابد من الاستمتاع به»، بمعنى أنَّه لابد أن نعيش مرحلة الحب في حياتنا حتى ولو لم تستمر بعد الزواج.

وأوضحت عائشة بن أحمد سبب قناعتها بعدم استمرار الحب بعد الزواج بقولها: «الحب يتحول لعشرة وهذا وضع طبيعي، وهي الأبقى في أي علاقة زوجية، وهذه جزئية لابد من الانتباه إليها جيدًا، وذلك لعدم شعور أي من الطرفين بالخضة حال تراجع مشاعر أي منهما تجاه الآخر».