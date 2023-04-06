مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. طارق لطفي يعتذر لـ عائشة بن أحمد

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أحداثا مثيرة، حيث تعرض «رؤوف» - طارق لطفي- لحادث سير ودخل في غيوبة وبعد إفاقته نصحه الدكتور طه عياد بأن يكمل طريقه نحو مصالحة زوجته شيرين- عائشة بن أحمد- والعودة لها، وأخبره أنه رغم المشاكل التى عاني منها إلا أنه «أكثر زوج طبيعي في الدنيا».

الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زواج

وشهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة، احتفال «سيف»- حازم إيهاب- بخطوبته وتصالح والداته- هناء الشوربجي- عقب خلاف على الإرث، وأعلن «رؤوف» اعتذاره لـ«شيرين» أمام الجميع وأخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ونصح «رؤوف» خطيبة شقيقه «سيف» أن تتصالح مع والدها الذي طلق والدتها في وقت سابق ورقص الجميع رقص الاحتفال بالأخبار السعيدة والخطوبة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، عودة العلاقة طبيعية بين شيرين ووالدها والتي شابها الخلاف بسبب زواجه من فتاة تصغرها في السن- فدوى عابد-، وباركت لهما حملها في توأم ينتظر قدومه، وعادت الدكتورة نجيبة - سماء إبراهيم- لزوجها الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشيج- خالد الصاوي-، وعادت أيضا «يارا»- سارة الشامي- لخطيبها بعد أن اعتذر ليا وطلب منها أن تسامحه نادما على خيانته لها.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.