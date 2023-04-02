مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. عائشة بن أحمد تدخل علاقة جديدة بعد طلاقها

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، أحداثًا مثيرة على مستوى العلاقات التي يتضمنها، إذ اتخذت مسارًا جديدا فـ«شيرين» - عائشة بن أحمد- التي تعافت من تبعات طلاقها وانطلقت في جلسات لممارسة رقص اليوجا شرعت في الدخول بعلاقة جديدة مع زميلها في العمل.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. والد سيف يتعرّف على سلمى

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، تعارف والدة سيف - هناء الشوربجي- على سلمى ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، إلا أن الأم أصيبت بصدمة عندما علمت أن «سلمى» - سارة الشامي- تعيش وحيدة مع والدتها لا تربطها أي علاقة بأهلها وتخلى عنها والدها، ورغم أنها فتاة قوية ومثابرة وناجحة إلا أنها لا تقتنع بها كزوجة لابنها.

وعلى جانب آخر من مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11، يذهب «رؤوف»- طارق لطفي- إلى مكان إقامة «هدى» - جيهان الشماشيرجي- ليصالحها بعد رفضه الإجابة على سؤالها له بالزواج، فيتفاجأ بأنها تركت المكان كله وسافرت مع الوفد، لذا توجه للمسرح ليصالحها، فرفضت مقابلته أو مجرد الاستماع له وطالبته أن يترك المكان لكونها مشغولة في بروفة عمل.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 11

وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، يختلف الدكتور طه مع زوجته الدكتورة نجيبة- سماء إبراهيم- حول تحليل شخصية «شيرين» و«رؤوف» عقب تعافيهما من الطلاق ورحلتهما في البحث عن ذاتهما، ويسقطان تحليلهما على المشاكل التي تواجهم، وتقابل نجيبة طليقها الذي يخضع لجلسات اللايف كوتشينج لديها، ويخبرها بمفاجأة صادمة وهي أنها لا تعالجه وأن ما تقدمه لا جدوى منه وتفعله بحجة مكايدة زوجها الدكتور طه عياد لكونهما على خلاف مع بعضهما.

مسلسل مذكرات زوج درامي اجتماعي

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.