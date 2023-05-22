انطلاق مهمة «أيه أكس 2» لمحطة الفضاء الدولية بمشاركة سعوديين

انطلقت مهمة وكالة ناسا «أيه أكس 2» لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية «دراجون 2» من قاعدة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة رائدين سعوديين، علي القرني وريانة برناوي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، ودع أهالي رائدي الفضاء علي القرني، وريانة برناوي ابنيهما قبل إقلاع المركبة الفضائية «دراجون 2» إلى محطة الفضاء الدولية، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.