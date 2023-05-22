الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة.. وتحذير خاص للسائقين

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول موجة الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي ضربت البلاد في الساعات الأخيرة من الليل، وموعد انتهاء هذه الموجة، قائلة إنها جاءت من الصحراء الغربية ومن المقرر استمرارها لساعات طويلة.

موعد انتهاء موجة الأتربة

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن الرياح المحملة بالأتربة والرمال بدأت مساء أمس، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، كما أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، إذ سجلت الذروة بالأمس، 36 درجة مئوية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، السائقين، وأكدت ضرورة القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، نتيجة الرؤية الأفقية، والتي وصلت حاليا على القاهرة إلى 2000 متر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يظل الإحساس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وسيناء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، كما تشهد البلاد، أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى إن أسباب الأتربة تعود للتأثر بكتل هوائية جنوبية، جاءت للبلاد من الصحراء الغربية، مع سرعة الرياح، التي تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بالجو.

وعن طقس اليوم، أكدت «غانم» أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تصل إلى 42 درجة مئوية في النهار.