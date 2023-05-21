الأقمار الصناعية تكشف حالة الطقس: أتربة ورمال مثارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن حسبما أظهرتها آخر صور الأقمار الصناعية، والتي كشفت عن وجود أتربة ورمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشماليه والوجه البحري وشمال الصعيد.

انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال

وأوضحت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة وصلت الرؤية كالآتي:

- مطروح 4 كم

- سيوة 4 كم

- الإسكندرية 6 كم

- برج العرب 3 كم

- الطور 7 كم.

هبوب رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تأثرت بهبوب رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية، تسببت في تدهور الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء الحرارة الآن، إذ سجلت 35 درجة مئوية في القاهرة، والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة طبقا لمحطات الأرصاد الجوية.

غطاء سحابي يؤثر على معظم البلاد

ورصدت صور الأقمار الصناعية وجود أتربة ورمال مثارة على مناطق من الصحراء الغربية، مع نشاط للرياح بلغ سرعتها 20 عقدة «40 كم/ساعة» على محافظة مطروح، وأثر على معظم البلاد غطاء سحابي أدى إلى حجب أشعة الشمس وتهيئت الفرص لسقوط الأمطار على السلوم ومطروح والضبعة تكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.