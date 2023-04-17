تحذيرات من طقس الإسماعيلية اليوم.. أتربة وارتفاع غير مسبوق في الحرارة

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع أعياد الربيع، إلى جانب هبوب رياح محملة بالاتربة على كل أنحاء المحافظة.

وقالت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن درجات الحرارة اليوم الاثنين في الإسماعيلية تصل إلى 33 درجة مئوية، في ارتفاع نحو 8 درجات عن طقس الأسبوع الماضي.

وقالت بيانات رسمية، إن المحافظة سجلت اليوم ارتفاع في الحرارة لتصل إلى 33 درجة للعظمى و19 للصغرى، مع تحذيرات من هبوب رياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

تحذيرات للمواطنين من طقس الإسماعيلية

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من نشاط واضح للرياح اليوم الاثنين، تصل فيه سرعات الرياح إلى 25 كيلو في الساعة.

وناشدت المواطنين بالابتعاد عن الأشجار خلال نشاط الرياح اليوم، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة، لعدم تعريض حياتهم للخطر.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، باستمرار رفع حالة الطوارئ في المحافظة، وربط كل غرف العمليات بالغرفة الرئيسية للشبكة تحسبا لأي طارئ.