«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، تسود أجواء حارة وفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس حار اليوم

وذكرت الهيئة، أنه يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط الرياح وتساقط الأمطار

وتشهد حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتكون الفرصة، مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.