استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

استشهد 3 شبان فلسطينيين، وأصيب 3 آخرين بينهم حالة خطيرة فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكره وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الجنود لمخيم بلاطة، فيما قال شاهد عيان لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية وحاصرت منزلا وأطلقت النار بشكل كثيف ومتواصل.

ونشرت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أسماء الشهداء وهم، عبدالله يوسف محمد أبو حمدان «24 عاما»، وفتحي جهاد عبدالسلام رزق «30 عاما»، ومحمد بلال محمد زيتون «32 عاما».

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام استفزازي جديد ارتكبه وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، مضيفة في بيان، أنّ الاقتحام امتداد لحملات التصعيد التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي كسياسة رسمية لخلق الفوضى والتوترات والعنف.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، عقد حكومة بنيامين نتنياهو، اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في القدس المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني، مؤكدة أنّ جميع إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها.

وفي وقت لاحق، أدانت «واشنطن»، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، وقال ماثيو ميللر، إنّ بلاده تشعر بالقلق من زيرة الوزير الإسرائيلي الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف في القدس والخطاب التحريضي المصاحب لها.

وأضاف ميللر، أنّ الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام قدسية المسجد الاقصى المبارك، موضحا أنّه لا ينبغي استخدام المكان المقدس لأغراض سياسية.

وأكد المتحدث الأمريكي، الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، فيما قالت الخارجية الامريكية إنّها منزعجة من قرار حكومة نتنياهو السماح بإقامة وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية المحتلة.